Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Waschanlage des Roten Kreuz in Feldbach wird auf Corona getestet © Katharina Siuka

"Es ist wie beim McDonald’s“, findet Bezirksrettungskommandant Josef Schaffler. Tatsächlich: Auf dem Platz vor der Bezirksstelle des Roten Kreuz in Feldbach stehen Autos in einer Reihe an – ganz so wie beim Drive-In der Fastfood-Kette. Bloß lassen die Lenker zu anderen Pkw viel Platz, tragen Masken und öffnen die Fensterscheibe nur einen Spaltbreit – gerade genug, um Lichtbildausweis und e-card durchzuschieben. Sie müssen sich nämlich auf das Coronavirus testen lassen und haben dafür einen Termin bei der „Drive-In-Teststation“ in Feldbach.