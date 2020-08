Facebook

Im Urlaub war Josef Zotter in Osttirol wandern. Jetzt ist er wieder zurück in der Schokoladenmanufaktur – und kostet von seiner Schokolade © Helmut Steiner

Was soll man einen Josef Zotter noch fragen. Also, gibt es etwas, das Sie immer schon beantworten wollten, aber nie gefragt wurden?

JOSEF ZOTTER: Das ist eine gemeine Frage. Hm, das ist aber was Ernstes: Ich wünsche mir, dass mehr Kochen und Wirtschaftsthemen in der Schule unterrichtet werden. Beschäftigen sich Leute mit dem Lebensmittel, bekommt es auch mehr Wert. Das wird eigentlich zu wenig thematisiert.