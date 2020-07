Vier Schulen im Bezirk bieten Sommerschulen an, gleich drei der Standorte befinden sich in Fürstenfeld. Das Angebot zur Deutschförderung wird gut angenommen.

In Hartberg-Fürstenfeld wurde das Angebot vonseiten der Schüler und Eltern gut angenommen © Fotolia

Zahlreiche Schüler aus dem Bezirk kehren in diesem Jahr früher als gewohnt aus den Ferien zurück – sie nehmen das Angebot der Sommerschule in Anspruch. In insgesamt vier Schulen konnten sich Kinder für Unterricht in den letzten beiden Ferienwochen anmelden, um mögliche schulische Versäumnisse aus Coronazeiten aufzuholen. Der Fokus liegt auf Defiziten in Deutsch.