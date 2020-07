Seit einigen Tagen steht die Blitzeranlage an der S7-Baustelle in Ilz nicht mehr. Die eingereichte Klage eine Grazer Anwalts war laut Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld nicht der Grund dafür.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei Autofahren sorgten die Radarkästen an der S7-Baustelle für ordentlich Ärger © Gerald Hirt

Für einigen Wirbel hat die Blitzeranlage an der S7-Baustelle auf der A2 in Ilz gesorgt. Die Anlage hatte bis zu 1000 Mal am Tag geblitzt, zum Ärger vieler Autofahrer und eines Grazer Anwalts, der Beschwerde gegen die Tempobeschränkung eingebracht hatte. Mittlerweile ist der Verfassungsgerichtshof am Zug.