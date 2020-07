Facebook

Die Unfallstelle © Öamtc

Der Rettungshubschrauber C 16 musste Samstagfrüh eine 23 Jahre alte Oststeirerin ins Spital fliegen. Die Frau war gegen 6.30 Uhr in Waldbach-Mönichwald auf einer Gemeindestraße unterwegs, als sie plötzlich in einer Rechtskurve ins Schleudern und von der Fahrbahn abkam. Der jungen Frau gelang es in der Folge zwar, das Fahrzeug wieder auf die Straße zurückzulenken. Allerdings kam sie kurz darauf links von der Straße ab und prallte in einem abschüssigen Wald gegen einen Baum. Dabei wurde die Lenkerin im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehren Waldbach und Mönichwald befreiten die Schwerverletzte wenig später aus dem Autowrack. Der Notarzt übernahm die medizinische Versorgung vor Ort, die weitere Behandlung erfolgte im LKH Graz.