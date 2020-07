In Pöllau bei Hartberg soll eine Waschanlage an der L406 entstehen. Neben der Politik debattiert auch die Bevölkerung über die Sinnhaftigkeit der Anlage.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Teil der Bürger sprechen sich gegen die geplante Waschanlage in Pöllau bei Hartberg aus © Franz Brugner

Es ist aktuell eines der Hauptgesprächsthemen in Pöllau bei Hartberg: die geplante Waschanlage an der L406 am Ortsrand. Während Bürgermeister Johann Schirnhofer (ÖVP) das Bauvorhaben begrüßt, wettert der bald für die Grünen im Gemeinderat sitzende Georg Kury dagegen. Kury sieht darin eine "anachronistischen Fehlentscheidung", da es in Pöllau bereits unausgelastete Waschanlagen gäbe.