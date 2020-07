Seit Tagen halten Starkregen und Sturm die Feuerwehren des Bezirks auf Trab. Entspannung ist am Wochenende in Sicht.

In Burgau deckte ein Blitz das Dach eines Hauses ab © kraichgaufoto/stock.adobe.com

Abermals verursachten Gewitter Mittwochnacht mit Starkregen und Sturmböen Feuerwehreinsätze im Bezirk. Allen voran waren dieses Mal stärker der südliche Teil sowie der Raum Hartberg betroffen, in dem es zu lokalen Überschwemmungen und Blitzschlägen gekommen ist. Bereits in den Tagen davor sorgten Unwetter für Schäden in der Landwirtschaft und in privaten Haushalten.