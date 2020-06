Gernot Schafferhofer aus Fischbach ist Genealoge, also Ahnenforscher. Ab Juli bietet er seine Dienste an.

Gernot Schafferhofer vor einem sehr umfangreichen Stammbaum © Ulla Patz

Wissen Sie, wo Ihre Urururururgroßmutter gelebt hat? Welchen Beruf der Urururgroßvater hatte? Waren sie reich, waren sie arm, haben sie auf einem Hof gelebt oder in einer Stadt? Gernot Schafferhofer weiß so ziemlich alles über seine Vorfahren – auch, dass etwa sein Nachname vom „Schafferhof“ kommt, einem Verwaltungsstützpunkt in Waisenegg. „Dort ist angeschafft worden, was zu tun ist“, sagt Schafferhofer.