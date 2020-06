In den gestrigen Abendstunden ist in Fürstenfeld ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Die Einsatzkräfte befürchteten zunächst eine eingeschlossene Person im Fahrzeug.

Nach einem Überschlag kam der Pkw auf dem Dach zu liegen © FF Fürstenfeld

Ein Pkw-Lenker ist am gestrigen Mittwoch am Hauswiesenweg in Fürstenfeld von der Fahrbahn abgekommen, das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen. Der Verkehrsunfall ereignete sich in den Abendstunden und zunächst war unklar, ob sich noch eine Person im Fahrzeug befindet. Die Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeld wurde mit dem Stichwort "Menschenrettung" alarmiert, insgesamt waren 20 Kameraden im Einsatz.