Der Dachstuhl des Wirtschaftsgebäudes brannte völlig aus © BFV FF

Großeinsatz für Feuerwehren in der Oststeiermark in der Nacht auf Dienstag: Um 22.25 Uhr heulten die Sirenen in Übersbach, Söchau und Fürstenfeld. Ein Wirtschaftsgebäude im Übersbacher Ortsteil Rittschein stand in Flammen.