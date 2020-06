Facebook

Genuss pur im Steirerland © THVL

Wasser marsch! Im Gegensatz zur Stadthotellerie, wo etwa in Graz wegen fehlender Nachfrage noch zahlreiche Hotels mit der Wiederöffnung warten, haben im steirischen Thermen- und Vulkanland zu Pfingsten nahezu alle Tourismusbetriebe losgelegt – mit höchst unterschiedlichen Erfahrungen.



Vor allem kleinere Betriebe jubeln. „100 Prozent Auslastung“, erzählen Florian Strasser vom Genusshotel Riegersburg und Andrea Legenstein vom Vulkanlandhotel Bad Gleichenberg. Veronika Kollmanitsch vom Lindenhof Bad Radkersburg spricht von „hervorragenden Tagen“ am Pfingstwochenende.



Größere Betriebe wie das Quellenhotel und der Steirerhof in Bad Waltersdorf zogen eine Gäste-Obergrenze ein. „Dadurch waren die behördlichen Vorgaben etwa zu Saunen und Pools leichter umsetzbar“, zieht Gunda Unterweger (Steirerhof) dennoch zufrieden Zwischenbilanz.

Ähnlich ging man in den Thermen selbst vor: weniger Gäste, dafür mehr Platz für den einzelnen. „Wir konnten uns im Rahmen des Möglichen über eine gute Auslastung freuen“, heißt es etwa im Thermenresort Loipersdorf. Christian Korn von der Parktherme Bad Radkersburg spricht ebenfalls von „einem guten Einstand“.