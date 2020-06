Facebook

Die 103-jährige Erika Strohriegel war mit Corona infiziert © JOHANN ZUGSCHWERT

Vor vier Jahren, im Alter von 99 Jahren, kam sie in das Seniorenhaus Menda in Hartberg. „Es ist sehr schön hier und wir werden wirklich so gut betreut von den Schwestern, sie haben es sehr schwer gehabt in den letzten Wochen“, erzählt Erika Strohriegel und man spürt in ihren leuchtenden Augen ihre positive Einstellung.