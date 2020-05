Kleine Zeitung +

Steirerin im GNTM-Finale Sarah Posch: "Meine Zukunft sehe ich am Laufsteg"

Trotz Vize-Miss-Austria-Titel startete sie vor 16 Wochen als schüchterne junge Frau vom Land in die Sendung. Sie entwickelte sich aber zum Liebling von Designern, Fotografen - und natürlich von Heidi Klum. Am Donnerstag steht Sarah Posch (20) aus Vorau im Finale von Germany's Next Topmodel.