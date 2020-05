Am Freitag sperren die ersten Ausflugsziele auf. Eine Übersicht über die beliebtesten Ausflugsziele in der Oststeiermark.

© LR Glössl, KK, Sommerrodelbahn

Frisch hergerichtet, ausgerüstet mit Desinfektionsmitteln und einer großen Portion Vorfreude auf die ersten Gäste: So geht es derzeit den Betreibern der Ausflugsziele in der Region. Die ersten eröffnen am Freitag, dem 15. Mai. So ist der Aussichtsturm am Kleeberg (Gemeinde Gleisdorf auch wieder seit Freitagmittag für einen Besuch geöffnet.