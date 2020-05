Die Maturanten sind zurück"Live ist einfach besser als virtuell"

Facebook

Valentin Platzer (Mitte) ist froh, sich wieder persönlich mit den Lehrern auf die Matura vorbereiten zu können © Privat

Nach sieben Wochen „Distance Learning“ drücken die Maturanten auch in der Südost- und Oststeiermark wieder die Schulbank. Die Abschlussklässler sind zurückgekehrt in ihre Klassenzimmer – also zumindest gut die Hälfte. Denn, um den Sicherheitsabstand zu garantieren, haben etwa das Borg Bad Radkersburg und die HLW Feldbach die Maturanten geteilt und auf die Schulräume aufgeteilt.

Zurück in der Schule bereiten sich die Maturanten auf die bevorstehende Reifeprüfung Ende Mai vor. Wir haben gefragt, wie es ihnen im neuen Schulalltag geht.