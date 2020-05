Kleine Zeitung +

Musikvideo in Paris gedreht "Plusminus" starten mit "Moulin Rouge" neu durch

Der Burgauberger Marco Prinner und der Gleisdorfer Fabian Fladerer besingen mit der frechen Nummer "Moulin Rouge" ein heißes Abenteuer in der Stadt der Liebe. In diesem musikalischen Stil will das Duo auch weitermachen.