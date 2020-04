Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Karl Kappler aus Hartberg © Thomas Pilch

Der ehemalige Hartberger Unternehmer Karl Kappler, Jahrgang 1934, erinnert sich, wie er als Zehnjähriger das Kriegsende miterlebt hat. „Mein Vater hatte eine Jagd in Waldbach. Er meinte, dass meine Mutter und ich dort besser vor der heranrückenden Front aufgehoben sind, als in Hartberg“, erzählt Kappler. Also machten sie sich auf, nicht ahnend, dass sich gerade im Wechselgebiet die schwersten Kämpfe abspielen würden.