Fery Berger, Leiter der Pfingstvision, vor der Basilika am Weizberg © Robert Breitler

Abgesagt ist die Weizer Pfingstvision, die am Sonntag, 3. Mai, startet, heuer nicht – sie wird lediglich in den digitalen Raum verlegt. Keine allzu große Herausforderung für das Team rund um Leiter Fery Berger: Da schon in den vergangenen Jahren viele Programmpunkte auch via Videostream zugänglich gemacht wurden, habe man das entsprechende Equipment und Know-how dafür, bestätigt Berger. Alle Veranstaltungen werden auf www.pfingstvision.at live übertragen, ausgewählte auch auf kleinezeitung.at.