Persönliche Termine in Feldbach und Weiz möglich © Verena Gangl

In den letzten Wochen war die „Innova Frauen- und Mädchenberatungsstelle“ für Frauen am Telefon und per E-Mail erreichbar. Ab Montag, dem 4. Mai, sind in Feldbach und Weiz auch persönliche Gespräche mit Sicherheitsvorkehrungen wieder möglich.