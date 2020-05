Facebook

Max Lugitsch hat meistens eine Tattoonadel in der Hand, aber er tauscht sie auch gerne gegen eine Spraydose. Denn der Tätowierer (Create Tattoos and Art in Graz) ist auch leidenschaflticher Graffity-Sprayer. In dieser Woche hat er es wieder getan, er hat zur Dose gegriffen: Mit seinem jüngsten Werk bringt er mehr Farbe nach Bad Gleichenberg. Konkret hat er sich in den vergangenen Tagen an mehreren Stellen des so genannten "Kurhotel im Park"-Gebäudes zu schaffen gemacht.