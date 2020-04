Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ein 33-Jähriger schoss in der Nacht auf Samstag mit einer Gaspistole auf eine 31-Jährige. Die Frau blieb unverletzt, der Mann wird angezeigt.

© APA/LUKAS HUTER

Ein 33-jähriger Steirer hat in der Nacht auf Samstag daheim mit einer Gaspistole auf seine Ex-Partnerin geschossen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, wurde die 31-Jährige am Rücken getroffen, blieb aber unverletzt. Der Mann verließ daraufhin das Haus in Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld), meldete sich aber nach einer nächtlichen Fahndung bei der Polizei.