Am 24. April Mc Donald's sperrt in Feldbach, Fürstenfeld und Weiz wieder auf

Am Freitag geht es los. Dann ist es in weiteren oststeirischen McDonald's-Filialen möglich, Essen kontaktlos abzuholen. In Feldbach und Fürstenfeld öffnen die McDrives. In Weiz McDrive und McDelivery.