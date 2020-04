Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Für 15 von 19 Bewohner eines nach einem Corona-Fall gesperrten Pflegeheimes in Hofkirchen (Gemeinde Kaindorf bei Hartberg) wurden neue Plätze gefunden. Zwei sind nach wie vor infiziert.

Nach einem Corona-Fall in einem Pflegeheim in Hofkirchen (Gemeinde Kaindorf), wurden Anfang April 19 Bewohner in die Krankenhäuser Hartberg und Weiz verlegt. Nach Tests konnte ein Großteil der Frauen und Männer die Spitäler wieder verlassen.