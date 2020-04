Kleine Zeitung +

Coronavirus Nach Verlegung von Heimbewohnern: 89-Jährige im Krankenhaus verstorben

Nachdem sich der Großteil des Pflegepersonals in Quarantäne begeben musste, wurden 19 Frauen und Männer eines Pflegeheims im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld am Freitag in die Landeskrankenhäuser Hartberg und Weiz verlegt. Eine mit Covid-19 infizierte Frau ist am Samstag gestorben.