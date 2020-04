Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An mehreren Sammelstellen wird in Fürstenfeld und der nähreren Umgebung Alkohol gesammelt © Joachim Jaindl

In Fürstenfeld und den umliegenden Gemeinden sieht man seit einigen Tagen immer häufiger Kisten voller Alkohol - etwa vor den Feuerwehrgebäuden in der Stadt Fürstenfeld und in Übersbach. Dutzende Flaschen Wein, Whisky und Bier warten darauf, von Joachim Jaindl abgeholt und in einer regionalen Destillerie zu Desinfektionsmittel verarbeitet zu werden. Auf seiner Facebook-Seite hat Jaindl dazu aufgerufen, alten Alkohol aus Kellern und Schränken zu holen und in Zeiten der Corona-Krise zu spenden.