Mit Eisberegnung wird gegen den Frost angekämpft © APA/ERWIN SCHERIAU

Ein wolkenloser Himmel, polare Kaltluft und nahezu kein Wind. Diese Mixtur bescherte der Steiermark heute eine weitere frostige Nacht. Die Temperaturen fielen bis auf minus 9,8 Grad (Ramsau am Dachstein), aber auch in den Obstanbaugebieten der Oststeiermark sanken die Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Am Flughafen Graz wurden in der Früh minus 6,4 Grad gemessen, in Gleisdorf minus 6,1 Grad, minus 6 Grad waren es in Fürstenfeld. An den Messstationen Fürstenfeld und Flughafen Graz waren es in der rund 80-jährigen Messgeschichte sogar April-Rekordwerte.