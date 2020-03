Facebook

Am Mittwoch, dem 1. April, überträgt ORF III Kultur und Information um 8 Uhr den evangelischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart. Mit der Fernsehgemeinde feiern Pfarrer Stefan Grauwald und Pfarrerin Irmi Langer. Organistin ist Laura Divosch.

Dass die katholische Sonntagsmesse ins Internet übertragen wird, hat in Hartberg bereits jahrelang Tradition. Über den Livestream kann die Messe auch jetzt trotz Coronakrise mitverfolgt werden. "Gefeiert wird in der Pfarrkirche Hartberg im kleinsten Kreis, nur mit liturgischen Rollenträgern", heißt es in einer Aussendung der Pfarre. Den Livestream finden Sie sonntags ab 10 Uhr auf www.igod.at.

Seit 16. März ist auch täglich eine katholische Messe aus dem Wallfahrtsort Pöllauberg live im Netz verfügbar. Näheres dazu gibt es hier.