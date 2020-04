Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klirrend kalter Morgen in der Oststeiermark am Dienstag © Rupert Gsöls

Die rund 2000 steirischen Obstbaubetriebe haben derzeit massiv mit den klirrend kalten Nächten zu kämpfen. Am Dienstag um 6 Uhr früh hatte es in Hartberg -5,6 Grad, in Gleisdorf -5,4, in Bad Gleichenberg -4,1 Grad und auch in Bad Radkersburg gab es mit -2,8 Grad Minusgrade. Selbst am Grazer Flughafen wurden -4,9 Grad gemessen. Die Tiefstwerte in den Anbaugebieten lagen laut Landwirtschaftskammer Steiermark zwischen minus drei und minus fünf Grad Celsius, vereinzelt lagen die Minustemperaturen sogar zwischen sechs und acht Grad Celsius.