Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Fruit Protect nennt sich die Händedesinfektion von Alois Gölles © Gölles

Handhygiene ist dieser Tage gefragt, doch Desinfektionsmittel sind Mangelware. Kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen, dachte sich Edelbrandpionier Alois Gölles. Aus dem sogenannten Vor- und Rücklauf – beides entsteht bei der Edelbrandproduktion – stellt er nun ein eigenes Desinfektionsmittel her. „Im eigenen Haushalt ist es seit 10. März in Gebrauch“, sagt der Edelbrandpionier aus Stang bei Riegersburg. Ab sofort soll es serienreif auf den Markt kommen.