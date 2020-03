Minus 4 Grad in Obstkulturen"Schäden zu befürchten": Wind machte Kampf gegen Frost oftmals unmöglich

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mit vielen Mitteln haben sich steirische Obstbauern vorbereitet, um in den aktuell klirrend kalten Nächten ihre Kulturen zu schützen. Doch der starke Wind ließ einen wirksamen Schutz nicht zu.

Minus 4 Grad in Obstkulturen

So sah Montagfrüh eine Apfelkultur in Ilztal aus Foto © Jürgen Fuchs

"Wir sind leider gerade nicht sehr positiv gestimmt", bringt der oststeirische Obstbauer Josef Singer die Stimmung unter seinen Branchenkollegen Montagfrüh auf den Punkt. Hunderte Obstbauern erlebten wegen des empfindlichen Kaltlufteinbruchs von Sonntag auf Montag eine durchwachte Nacht am Thermometer. Tagelang hatten sie sich mit verschiedensten Maßnahmen auf den Kampf gegen den Frost vorbereitet. Denn wieder einmal hatte heuer die Natur zu früh losgelegt, nun könnte der Frost an den viel zu früh blühenden Obstkulturen (in diesem Stadium sind sie besonders empfindlich) großen Schaden anrichten.