Die Maßnahmen gegen das Coronavirus haben tiefe Einschnitte in das eigene Leben zur Folge. Wir wollen den Alltag unserer Leser im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld abbilden. Viele haben uns Lieder und Bilder geschickt.

In der Corona-Krise

In Fürstenfeld wird generationsübergreifend musiziert © KK

Die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bestimmen mittlerweile unseren Alltag. Das Leben hat sich in den vergangenen Tagen in die eignen vier Wände verlagert.

Projekte der Leser

Wir würden daher gerne von unseren Leserinnen und Leser aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wissen, was sie zu Hause unternehmen. Viele haben uns bereits Videos und Fotos geschickt, eine Auswahl gibt es hier.

Musiker Gerhard Wagner etwa aus Hartberg hat im Garten ein Live-Konzert für seine Frau, die das Stück filmisch festgehalten hat, und seine Nachbarn gegeben.

Ebenso musikalisch beschallt haben Sepp Mayrhofer und sein Enkel Lukas Fürstenfeld. Mit entsprechendem Sicherheitsabstand natürlich. Das es so harmonisch klingt, liegt wohl daran, dass sie beide in der Stadtkapelle das Flügelhorn spielen.

Sepp und Lukas musizieren

Kreativ war dieser Tage auch Martina Kittinger mit ihrer Tochter. Beide haben in den eigenen vier Wänden zu malen begonnen.

Martina Kittinger malt mit ihrer Tochter Foto © KK

Hilfe in den schwierigen Zeiten: Doris Badici vom mobilen Pflegedienst des Roten Kreuz ist weiterhin für hilfsbedürftige Menschen da.

Doris Badici vom Pflegedienst des Roten Kreuz Foto © KK

Ihre Bilder und Videos

Was machen Sie zu Hause? Schicken Sie uns Videos und Fotos von Ihren Unternehmungen an hartred@kleinezeitung.at oder als Nachricht an unsere Facebook-Seite facebook.com/kleine.hartberg.