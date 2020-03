Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wie das Coronavirus den Bezirk beeinflusst: Mit Stand Donnerstagabend gab es 52 Corona-Infektionsfälle in Hartberg-Fürstenfeld. Das LKH Hartberg soll am Montag wieder öffnen.

Das Landeskrankenhaus Hartberg soll wieder geöffnet werden © APA/ERWIN SCHERIAU

Nach der Stadt Graz ist der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark jene Region mit den meisten Corona-Krankheitsfällen. Mit Stand Donnerstagabend, 19. März, gibt es im Bezirk 52 am Coronavirus erkrankte Personen. Im Vergleich zum Vortag sind das 19 neue Krankheitsfälle. Insgesamt ist die Zahl der Infektionen in der Steiermark sprunghaft angestiegen.