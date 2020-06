Facebook

Ein Schüler der NMS Markt Allhau im Bezirk Oberwart wurde positiv auf das Coronavirus getestet © APA/Marijan Murat

Gerechnet auf die Einwohnerzahl ist der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit umgerechnet 350,91 Fällen pro 100.000 Einwohner jene Region in der Steiermark mit den meisten Krankheitsfällen. In absoluten Zahlen gerechnet waren mit Stand Mittwochvormittag, 3. Juni, 318 Fälle in Hartberg-Fürstenfeld bekannt - hier liegt der Bezirk nach Graz (468 Fälle) weiterhin an zweiter Stelle. 271 Personen gelten mittlerweile wieder als genesen (Stand 29. Mai). 38 Personen sind mit Stand 3. Juni im Bezirk verstorben.