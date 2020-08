Facebook

Die Zahl der Erkrankungen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld steigt © amecold - stock.adobe.com

Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gelten seit Montagmittag 10 Personen an Corona erkrankt (Stand 24. August, 14.30 Uhr), um 6 mehr als noch am Freitag. Nachdem es bis Dienstag vor einer Woche 14 Tage lang keine Infektionen im Bezirk gab, steigt die Zahl nun wieder. In der Region befinden sich laut Bezirkshauptmannschaft außerdem 8 Verdachtsfälle und 30 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.