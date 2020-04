Kleine Zeitung +

Corona in Hartberg-Fürstenfeld Die Oststeiermark bleibt steirischer Virus-Hotspot

In Hartberg-Fürstenfeld nehmen die Covid-19-Infektionen weiter zu, auch die Zahl der Fälle pro Kopf ist angestiegen. 19 Bewohner eines Pflegeheims mussten verlegt werden, eine von ihnen ist am Samstag verstorben. Der Bezirkshauptmann appelliert an die Bevölkerung.