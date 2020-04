Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Hartberg-Fürstenfeld gibt es mittlerweile 74 Genesene © APA/BARBARA GINDL

Gerechnet auf die Einwohnerzahl ist der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit umgerechnet 318,91 Fällen pro 100.000 Einwohner jene Region in der Steiermark mit den meisten Krankheitsfällen. In absoluten Zahlen gerechnet waren mit Stand Dienstagnachmittag, 14. April, 290Fälle in Hartberg-Fürstenfeld bekannt - hier liegt der Bezirk nach Graz (426 Fälle) an zweiter Stelle. 74 gelten mittlerweile wieder als genesen (Stand 14. April).