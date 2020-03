Info-Hotlines, Essenslieferungen, Botendienste und Zustellung von Medikamenten: In nahezu allen Orten im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gibt es Initiativen, um vor allem ältere oder nicht-mobile Menschen versorgen zu können.

Etliche Ehrenamtliche helfen mit Einkäufen älteren Personen © KLZ/WEICHSELBRAUN

Die Maßnahmen gegen das Coronavirus haben tiefe Einschnitte in das eigene Leben zur Folge. Besonders davon betroffen ist die ältere Generation. Daher ist Zusammenhalt in den Gemeinden gefragt. In nahezu allen Orten im Bezirk gibt es Initiativen, um vor allem ältere und hilfsbedürftige Menschen versorgen zu können.

Die Regionalredaktion Hartberg hat eine Liste der Hilfestellungen – angefangen bei Essens- und Medikamentenzustelldiensten bis hin zu Info-Hotlines der Gemeinden – zusammengetragen. Alle Angaben ohne Gewähr!

Bad Blumau

Einkaufs- und Zustelldienst Tel. (03383) 22 06 und Tel. (03383) 30060. Essenszustellung Tel. 0664-39 78 70 8 und Tel. 0664-46 17 05 4.

Bad Loipersdorf

Gemeinde: Tel. (03382) 82 25.

Bad Waltersdorf

In Bad Waltersdorf hat die Marktgemeinde ebenfalls ein Service eingerichtet. Wer Hilfe benötigt, kann sich an die Nummern Tel. (0 33 33) 23 21-400 oder Tel. 0664-22 32 635 wenden.

Buch-St. Magdalena

Einkaufs- und Zustelldienst Tel. (03332) 81 69 und

Tel. (03332) 81 00.

Burgau

Einkaufs- und Zustelldienst Tel. (03383) 23 25.

Dechantskirchen

Gemeinde: Tel. (03339) 22 40 8.

Ebersdorf

Einkaufs- und Zustelldienst Tel. (03333) 23 41 und Tel. (03333) 28 22 2.

Feistritztal

Medikamentenbestellung Tel. 0664-99 53 89 30. Lebensmittelbestellung bei den Kaufhäusern möglich. Gemeinde: Tel. (03113) 88 66.

Fürstenfeld

Unter dem Titel "Wir gehen auf Distanz und helfen direkt" setzt die Stadt Fürstenfeld unter anderem auf die Ehrenamtlichen-Inititative „Fürstenfreunde“. Helferinnen und Helfer besorgen dabei für ältere Stadtbewohner, die derzeit nicht außer Haus gehen sollen, Lebensmittel, Medikamente und Güter des täglichen Bedarfs.

Die Einkäufe werden vor der Tür abgestellt. Die Stadtgemeinde Fürstenfeld hat unter Tel. 0664-25 33 38 2 eine Hotline eingerichtet.

Corona-Hotline der Gemeinde Tel. (03382) 52 40 1-17. Info-Adresse für gehörlose Bürger: corona@fuerstenfeld.gv.at.

Friedberg

Gemeinde: Tel. (03339) 25 11 0

Grafendorf

Einkaufs- und Zustelldienst Tel. 0664-48 06 14 6. Gemeinde: Tel. (03338) 22 62.

Großwilfersdorf

Gemeinde: Tel. (03385) 30 1.

Großsteinbach

Gemeinde: Tel. (03386) 8208.

Greinbach

Gemeinde: Tel. (03332) 62 85 1.

Hartberg

Auch Hartberg hat ein Unterstützungsangebot ins Leben gerufen. Es wird ein Einkaufs- und Zustelldienst für Lebensmittel und Medikamente angeboten. Erreichbar ist das Service unter den Nummern Tel. 0664-86 46 752 oder direkt bei der Stadtgemeinde Tel. (0 33 32) 603-0.

Hartberg Umgebung

Gemeinde: Tel. (03332) 62 84 9.

Hartl

Gemeinde: Tel. (03334) 25 22.

Ilz

Einkaufs- und Zustelldienst Tel. (03385) 37 70 und Tel. 0664-75 06 26 25. Telefonische Lebensmittelbestellungen bei Kaufhäusern und Fleischerei Turza möglich.

Kaindorf

Das Karin und Ewald Ammerer von der Buchhandlung Bücherplatzl bieten an, Einkäufe für ältere Menschen im Supermarkt Rodler in Kaindorf zu übernehmen. Die Kontaktnummer lautet Tel. 0664-38 31 54 9 (Karin Ammerer).

Einkaufs- und Zustelldienst unter Tel. (03334) 22 08.

Lafnitz

Gemeinde: Tel. (03383) 23 07.

Neudau

Gemeinde: Tel. (033 83) 22 25.

Ottendorf/Rittschein

Lebensmittelbestellungen bei Kaufhäusern möglich. Medikamentenbestellungen Tel. (03114) 20 84 4 (Ordindation Dr. Ernst). Gemeinde: Tel. (03114) 25 07.

Pinggau

Einkaufs- und Zustelldienst: Tel. (03339) 25 15 2.

Pöllau

Infos zu Einkaufs- und Zustelldiensten unter Tel. (03335) 20 38 und beim Fahrdienst „mobil50plus“ Tel. 0664- 34 47 65 0. Lieferservice bei Gasthaus Ritter Tel. (03335) 2303 möglich.

Download Mehr Informationen zu Hilfeleistungen in Pöllau (576kB)

Pöllauberg

Einkaufs- und Zustelldienst Tel. (03335) 24 08 und dem Fahrdienst „mobil50plus“ Tel. 0664- 34 47 65 0.

Rohr bei Hartberg

Gemeinde: Tel. (03332) 82 15.

Rohrbach/Lafnitz

Gemeinde: Tel. (03383) 23 12.

Schäffern

Einkaufs- und Zustelldienst Bestellung bei Kaufhaus Sientschnig Tel. 0664-89 44 04 6 und Ordination Dr. Fast Tel. (03339) 74 50, Auslieferung durch die Gemeinde Tel. (03339) 70 70.

Söchau

Gemeinde: Tel. (03387) 22 61. Einkaufszustellung: Tel. (0´3387) 23 60.

St. Jakob/Walde

Gemeinde: Tel. (03336) 82 12.

St. Johann/Haide

Einkaufs- und Zustelldienst: Tel. (03332) 62 88 2.

St. Lorenzen/Wechsel

Zustelldienst von Medikamenten durch die Gemeinde Tel. (03331) 31 00, Bestellung bei der Apotheke Tel. (03331) 25 25.

Stubenberg

Essenszustellung Tel. (01376) 80 50 (Kaufhaus Kogler) und Tel. (03176) 88 43 (Greißlerei Götzl). Gemeinde: Tel. (03176) 88 22.

Vorau

Gemeinde: Tel. (03337) 22 28-307.

Waldbach-Mönichwald

Einkaufs- und Zustelldienst Tel. (03336) 44 78.

Wenigzell

Einkaufs- und Zustelldienst für Lebensmittel Tel. (03336) 22 01.

Links zum Thema Wir stehen zusammen

Wir als Kleine Zeitung wollen ebenfalls eine Plattform für jene bieten, die Hilfe anbieten oder benötigen. Damit sich Hilfesuchende und Helfer finden können, schicken Sie uns Ihre Initiative an die E-Mail-Adresse: wirstehenzusammen@kleinezeitung.at