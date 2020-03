In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Das LAZ Weiz startet mit einer Vorstufe für zehn- bis zwölfjährige Fußballtalente in Riegersburg. Einmal in der Woche soll am Nachmittag trainiert werden. Der erste Sichtungstermin ist im Mai geplant.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stellten Projekt gemeinsam in der NMS Riegersburg vor: Johann Hartinger, Martin Amerhauser, Manfred Reisenhofer, Josef Lechner, Walter Hörmann, Jennifer Jost, Gottfried Krempl © Verena Gangl

Marcel Sabitzer, Sebastian Prödl oder Viktoria Schnaderbeck – die Liste der Fußballer, die vom LAZ Weiz den Sprung bis weit oben in der Fußballwelt geschafft haben, kann sich sehen lassen. Jetzt streckt das LAZ, also das Landesverbandsausbildungszentrum, seine Fühler in den Bezirk Südoststeiermark aus: In Riegersburg wird eine LAZ-Vorstufe eingerichtet – in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der Sportunion Riegersburg und der Neuen Mittelschule (NMS).