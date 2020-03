Ekkehard Grübl gründete Automatisierungsfirma einst in einer Stubenberger Garage. Nun baut man Hauptsitz auf zwei Hektar in Gersdorf. Investitionssumme: 3,3 Millionen Euro.

Nächste Generation am Start: Kordula, Ekkehard, Urban und Helena Grübl mit Bau-Projektleiter Andreas Dunst (Mitte) © Juergen Fuchs

Eigentlich wollte ich das Pensum zurückfahren“, sagt Ekkehard Grübl. „Mit dem Einstieg meiner Kinder ins Unternehmen starten wir aber nochmals voll durch.“ Was der Oststeirer (59) damit meint: Das von ihm 1993 in einer Stubenberger Garage gegründete Automatisierungstechnik-Unternehmen baut in Gersdorf an der Feistritz auf zwei Hektar einen neuen Hauptsitz. Investition: 3,3 Millionen Euro.