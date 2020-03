Facebook

Die Stadtgemeinde Fürstenfeld hat ein Waldstück nahe des geplanten S 7-Knotenpunkts Speltenbach an der L 401 ins Auge gefasst © Kirin Kohlhauser

Der mögliche Waldkauf in Fürstenfeld polarisiert weiter. Nachdem VP-Bürgermeister Franz Jost großes Interesse an einem bis zu 18 Hektar großen Forst an der L 401 nahe des geplanten S7-Knotenpunktes Speltenbach bekundet hat, gingen die Wogen hoch. Befürchtet wird, dass ein Großteil des Waldstücks nach einem Ankauf großflächig gerodet wird. Jost bestätigte zwar die Absicht abholzen zu wollen, aber nur, wenn das Erdreich sich als Schüttmaterial eigne. Erst dann werde der Grund überhaupt gekauft, so Jost, der nach einer möglichen Rodung den Wald wieder aufforsten möchte.