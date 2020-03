Facebook

Die Polizei konnte den Fahrzeuglenker in Arnwiesen anhalten © Jürgen Fuchs

Am Freitag gegen 17:30 Uhr betankte ein 37-Jähriger Rumäne, der in Wien lebt, seinen Pkw an einer Autobahntankstelle an der Südautobahn A2 in Niederösterreich und fuhr ohne zu bezahlen in Richtung Steiermark davon. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der betreffende Pkw im Bereich St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von einer Streife der Autobahnpolizei wahrgenommen werden. Die Streife nahm die Verfolgung des Pkws auf.