Die Bluttat ereignete sich am 11. Feber im Haus des Opfers © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Sara L. aus Maierhofen, Gemeinde Großwilfersdorf, lebte in Todesangst – und sie ahnte offensichtlich, dass ihr Ex-Freund Rene P. zu allem fähig sein würde. Am Freitag, zwei Tage vor ihrem Tod, traf sie zufällig zwei Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens. „Wenn mir etwas passiert, müsst ihr beide kommen“, sagte sie zu den beiden Männern. „Es wird nicht mehr lange dauern. Mein Ex dreht durch.“ Sonntagvormittag war sie tot, erschossen von ihrem Ex-Freund, den sie am 31. Jänner aus dem Haus geworfen hatte.