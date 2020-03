Vom Krönchen bei der Grazer Opernredoute bis zur Traumrobe beim Wiener Opernball: Star-Designerin Eva Poleschinski aus Hartberg verzauberte in der diesjährigen Ballsaison mit ihren Kreationen. Ein Resümee.

Designerin Eva Poleschinski kreierte für Opernballorganisatorin Maria Großbauer eine lila Traumrobe © Marlene Rahmann

Hinter Ihnen liegt eine unglaubliche Ballsaison: Bei nahezu jedem großen Tanzereignis hüllten Sie Frauen in atemberaubende Roben. Frau Poleschinski, wie beurteilen Sie die vergangenen Wochen?

Eva POLESCHINSKI: Es war ein Wahnsinn. Am vergangenen Wochenende musste ich auch erst einmal durchschnaufen. Es gab einen Höhepunkt nach dem anderen. Es ist erst März und schon so viel passiert heuer. Ich bin sehr dankbar für alles.