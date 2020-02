In einer Tischlerei in Pöllau brach Dienstagnachmittag ein Glimmbrand aus. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr hatte die Glutnester bald gelöscht.

Die Feuerwehr Pöllau konnte das Feuer rasch löschen © FF Pöllau

Am Faschingsdienstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau zu einem Brandmeldeanlagenalarm in einem Pöllauer Tischlereibetrieb gerufen. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass es durch einen technischen Defekt an einer Maschine zu einem Brand gekommen war, der auf angrenzende Sägespäne übergriff.