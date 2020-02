Nach den tödlichen Schüssen auf eine 34-Jährige in der Oststeiermark (Großwilfersdorf) schweigt der mutmaßliche Täter weiterhin. Am Mittwoch wurde über ihn die Untersuchungshaft verhängt.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Zwei Tage nach den tödlichen Schüssen auf eine 34-Jährige in der Oststeiermark schwieg der mutmaßliche Täter, ihr Ex-Freund, gestern weiterhin zur Tat. Am Mittwoch wurde über ihn die Untersuchungshaft verhängt. In zwei Wochen wird über die Fortsetzung der Untersuchungshaft entschieden. Die Obduktion der Toten war am Dienstag abgeschlossen, doch das offizielle Ergebnis lag noch nicht vor. Außerdem will die Staatsanwaltschaft Graz aus ermittlungstaktischen Gründen vor den Vernehmungen nicht allzu viele Details bekannt geben.