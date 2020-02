Facebook

Durch die Trockenheit können leicht Waldbrände entstehen (Archivbild) © KLZ/Markus Traussnig

Die vorherrschende Trockenheit in diesem Winter lässt auch die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld früh in diesem Jahr zu einer Maßnahme greifen, die man normalerweise erst im Sommer gewohnt ist. Aufgrund der Waldbrandgefahr in der Region gilt seit Dienstag in den Wäldern und in Waldnähe ein absolutes Feueranzünde- und Rauchverbot.

Eine Übertretung dieses Verbots wird von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe von bis zu 7270 Euro oder einer Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen geahndet. Diese Verordnung gilt bis auf Widerruf.