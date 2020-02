Aus unbekannter Ursache brach in der Nacht auf Dienstag in einer Gärtnerei in Bad Waltersdorf Feuer aus. Ein Gewächstunnel wurde dabei schwer beschädigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brand in Gärtnerei: Bilder vom Einsatzort

Es war in der Nacht auf Dienstag, als gegen 4.45 Uhr in Bad Waltersdorf und Sebersdorf die Sirenen heulten. Grund für den Alarm war ein Feuer, das in einer Gärtnerei in Bad Waltersdorf ausgebrochen war. Beim Eintreffen der Feuerwehren Bad Waltersdorf und Sebersdorf stand ein Gewächstunnel in Brand, die Einsatzkräfte konnten das Feuer aber rasch löschen. Der Folientunnel und die darin eingewinterten Pflanzen wurden schwer beschädigt. Die Brandursache ist bislang unbekannt.