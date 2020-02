Vor zwei Wochen zeigte der mutmaßliche Schütze von Großwilfersdorf den Diebstahl seiner Pistole an. Zum Tatort fuhr er mit einem geliehenen Pkw, um nicht aufzufallen. Vorwürfe der Angehörigen weist die Polizei zurück.

Die Polizei riegelte den Tatort in Maierhofen weiträumig ab. © Breitegger

Hatte der 34-jährige Rene P. aus dem Bezirk Steyr in Oberösterreich schon länger geplant, seine Ex-Freundin Sara L. (34) in Großwilfersdorf zu erschießen? Eine Anzeige Anfang Februar dieses Jahres deutet darauf hin. Doch bisher schweigt der Beschuldigte dazu. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt. Die Ermittlungen wegen Mordverdachts gehen weiter, auch ein Schusssachverständiger ist beigezogen.