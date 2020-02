Facebook

Polizeiabsperrung nach Bluttat © APA/Erwin Scheriau

Eine Beziehungstat schockt die Bevölkerung von Maierhofen, Gemeinde Großwilfersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Der Tatort: ein Einfamilienhaus am Rande des Ortes. Das Opfer: die 34-jährige Sara L., Mutter einer 13-jährigen Tochter, die sich zum Zeitpunkt des Verbrechens bei ihrem Vater in Jennersdorf, Burgenland, aufhielt.



Was genau sich Sonntagvormittag am Tatort abgespielt hat, ist noch nicht restlos geklärt. Fakt ist: Der Jurist René P. (34) aus dem Bezirk Steyr-Land in Oberösterreich feuerte mit einer Pistole mehrmals auf seine Ex-Freundin. Drei Projektile trafen Sara L. in die Brust. Die Frau starb vor den Augen ihrer drei Brüder, die ihr zu Hilfe geeilt waren. Der mutmaßliche Todesschütze ist in Haft. Bisher allerdings konnte er noch nicht einvernommen werden, da er schweigt.