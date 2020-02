In Maierhofen (Großwilfersdorf) in der Oststeiermark wurde am Sonntagvormittag eine Frau (34) durch mehrere Schüsse getötet. Der mutmaßliche Täter ist der Ex-Freund der Frau aus Oberösterreich.

In der Oststeiermark kam es zu einer Beziehungstat © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Eine Bluttat ereignete sich am Sonntagvormittag in Maierhofen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. In einem Einfamilienhaus, in dem das 34-Jährige Opfer gemeinsam mit ihrer 13-jährigen Tochter wohnte, wurde die Frau am Sonntagvormittag erschossen. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 34-Jährigen aus Steyr-Land in Oberösterreich. Es dürfte sich um einen Juristen handeln, der auch kurzzeitig im Haus mit der 34-Jährigen wohnte. Die beiden waren ein Paar und trennten sich Ende Jänner. Heute tauchte er zwischen 10.15 und 10.30 Uhr plötzlich bei der 34-Jährigen auf. Weil die Frau ihn kommen sah, verständigte sie ihren Bruder, der dann gemeinsam mit zwei weiteren Brüdern zur 34-Jährigen fuhr. Die 34-Jährige dürfte sich schon seit längerer Zeit von dem Mann bedroht gefühlt haben.